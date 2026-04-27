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El Estado no solo ejecuta mal: coordina peor

“Cuando se trata del país, no basta con exhibir el pago de impuestos, coleccionar reconocimientos menores o financiar actividades periféricas”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    Cuando empresas, trabajadores y servicios convergen en un mismo espacio, la productividad aumenta, los costos se reducen y la innovación se acelera. Así funcionan las ciudades bien articuladas: convierten la proximidad en una fuente de valor. Sin embargo, en el Perú esa escala no se ha traducido en mayor competitividad. Lima y Callao, que concentran activos decisivos para la economía nacional, muestran hasta qué punto una ventaja natural puede dilapidarse cuando el sector público y privado no suman esfuerzos ni comparten una visión de desarrollo.

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