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El martirio venezolano

“La violencia, marginación social, lucha por el poder y destrucción de instituciones y recursos [...] definen la historia de una república que ayudó a sellar la independencia regional en Ayacucho”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    Resumen

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    "Ahora que el Estado criminal creado por Chávez está en manos de bandidos desenmascarados y enmudecidos, es imprescindible alzar la voz en defensa de una Venezuela libre, próspera y feliz". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Ahora que el Estado criminal creado por Chávez está en manos de bandidos desenmascarados y enmudecidos, es imprescindible alzar la voz en defensa de una Venezuela libre, próspera y feliz". Ilustración: Giovanni Tazza

    El horror que se vive en Venezuela no tiene límites y esta situación hunde sus raíces en la historia. No hay más que recordar su brutal guerra de independencia (1810-1823), un conflicto sangriento que derivó en una guerra civil que al escalar –con un devastador terremoto de por medio– provocó una dramática caída demográfica. En un contexto de hambruna generalizada, edificios en ruinas, especialmente en La Guaira, y el reforzamiento de la autoridad colonial, que usó la catástrofe para producir la narrativa de que fue un castigo divino contra los patriotas, cobra sentido el decreto de “Guerra a muerte”, promulgado por Simón Bolívar. Sin embargo, ni la implacable decisión del libertador, quien radicalizó el proceso rupturista planteando la disyuntiva de adherirse a la república o, en su defecto, morir ejecutado, salvó a sus seguidores de lo que vino después. De ello da cuenta la actuación del jefe realista Tomás Boves, para quien su principal estrategia fue exacerbar la guerra de castas y promover el terror, además del reparto de prebendas entre sus llaneros. Se cuenta que el cabecilla de la llamada Legión Infernal usó viejas rencillas sociales para asesinar a diestra y siniestra a los blancos, en especial a los mantuanos, y amenazar con castigos terribles, como la amputación de sus piernas, a los llaneros que osaran traicionar la causa realista.

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