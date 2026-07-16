El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El Niño desde la experiencia

“Se requiere liderazgo al mayor nivel posible y con todas las facultades y prerrogativas necesarias. Un líder con visión centralizada, es necesario”.

    Julio García
    Por

    Abogado deportivo

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    SNI anuncia plan de emergencia para afrontar impacto del Fenómeno El Niño en la pesca. (Foto: Andina)
    SNI anuncia plan de emergencia para afrontar impacto del Fenómeno El Niño en la pesca. (Foto: Andina)

    Una verdad que solo se reconoce cuando se ingresa al servicio público, es que la gestión pública es 25% teoría y 75% experiencia. Solo se aprende a servir, sirviendo; y a resolver problemas públicos, en la práctica pública.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.