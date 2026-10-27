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El regreso de María Corina

“Machado será un factor estabilizador en la sociedad venezolana en tanto que el régimen no la obstruya”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    (Foto de Federico PARRA / AFP).
    (Foto de Federico PARRA / AFP).
    / FEDERICO PARRA

    “Estoy aquí. Con ustedes”. Con esas palabras, María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela. Fue suficiente para que los venezolanos salieran en masa a recibirla y formaran caravanas a lo largo de su recorrido de cientos de kilómetros por tierra desde Barquisimeto hasta Caracas, donde la esperaban multitudes todavía mayores.

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