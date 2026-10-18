Empiecen a gobernar

La presidente Keiko Fujimori anunció esta semana la creación de una comisión multisectorial, como parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Hace bien la jefe del Estado en fijarse en este problema. Hace mal en anunciar una comisión en vez de acciones concretas.

El anuncio debe ser: acción 1, 2, 3. No, como ha hecho, crear una comisión de ministros. Es claro que se trata solo de palabreo.

El artículo 1 del decreto supremo de esta iniciativa es elocuente. La comisión se crea “como espacio permanente de articulación, coordinación y seguimiento político y estratégico de las acciones de respuesta del Poder Ejecutivo orientadas a restablecer y fortalecer el orden interno, así como prevenir, reducir y enfrentar la criminalidad”.

¿Espacios? ¿Eso necesitamos? ¿Articulación, coordinación, seguimiento? ¿Seguimiento de acciones que todavía no se adoptan?

Las acciones son lo decisivo. El gobierno debe decirnos qué va a hacer, no qué va a articular, coordinar u observar. Anunciar cosas rimbombantes antes de decir qué se va a hacer resta credibilidad al gobierno. Reduce su autoridad.

Se necesita restablecer la autoridad, no reducirla. Seguramente es bueno que los ministros coordinen. Eso, sin embargo, debe ser lo natural.

El decreto supremo da la impresión de haberse hecho solo para el anuncio, para aparentar que se hace algo. El anuncio no solo no sirve, es contraproducente.

La presidente debe decirnos cuántas depincris va a aumentar. Cuántos recursos se van a destinar a la investigación criminal. Cuántos policías de investigación atenderán las denuncias.

En las unidades de flagrancia atienden la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Reducen los tiempos de los procesos de justicia. ¿Por qué la mandataria no anuncia nada sobre esto? Hay solo unas cuantas decenas en todo el Perú.

Existe el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Lo preside el presidente del Consejo de Ministros. La presidente podría tomar el liderazgo del mismo. No necesita chaleco ni gorrita. Basta con que lo dirija.

Ahora tendremos Conasec y, además, comisión multisectorial. Ambas, presididas por el presidente del Consejo de Ministros. Consejo a la jefe del Estado: no delegue, presida usted.

La presidente debe reunirse con la presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación y el ministro del Interior. Si esas instancias no están “articuladas”, estamos perdidos.

Se le pide al Congreso que facilite facultades para legislar. No se usan, sin embargo, las facultades para gobernar. Empiecen, ya.