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Empiecen a gobernar

“Se le pide al Congreso que facilite facultades para legislar. No se usan, sin embargo, las facultades para gobernar. Empiecen, ya”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Presidencia de la República
    Composición: El Comercio / Foto: Presidencia de la República

    La presidente Keiko Fujimori anunció esta semana la creación de una comisión multisectorial, como parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Hace bien la jefe del Estado en fijarse en este problema. Hace mal en anunciar una comisión en vez de acciones concretas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.