🟢EN BUSCA DE LA INVERSIÓN

La delegación peruana de inPerú ya se encuentra en Londres y cuenta las horas para iniciar las diversas reuniones que comprende el XVIII Roadshow Europa 2025. La comitiva está compuesta por más de 80 empresarios y autoridades del sector público y privado, quienes buscan promocionar las fortalezas y ventajas que ofrece nuestro país como un destino confiable, competitivo y atractivo para la inversión extranjera. La comitiva es presidida por Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, y Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas.

🔴TRAGEDIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO

Al menos 12 pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, con edades entre los 8 meses y los 10 años, han sido diagnosticados con la bacteria ‘Ralstonia pickettii’, un microorganismo capaz de causar cuadros graves en personas con defensas comprometidas. Los primeros contagios fueron identificados entre el 19 de julio y el 1 de agosto en UCI Cardiovascular y en la UCI Pediátrica. Luego se sumaron más casos. La última semana de agosto se confirmó un nuevo diagnóstico en la UCI de Quemados, lo que elevó el total a 12 menores afectados, entre ellos 3 fallecidos.

🔴AMENAZA EN MANCHAY

Diez religiosas carmelitas abandonaron el Perú y partieron rumbo a España tras recibir constantes amenazas de traficantes de terrenos en Manchay, según informó el medio especializado “Vatican News”. Las hermanas vivieron durante 14 años en el convento San José y Santa Teresa de Jesús, enclavado entre cerros, donde habían levantado un espacio de oración, paz y ayuda comunitaria. Las amenazas comenzaron hace cuatro años, pero en los últimos meses se intensificaron hasta volverse insostenibles.