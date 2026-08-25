El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Guerra comercial norteamericana

“Los aranceles de Trump no tienen sentido político y pueden invitar a represalias de otros países en el futuro”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
    El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/AL DRAGO / POOL

    Solo dos países tomaron medidas de represalia contra los aranceles que Estados Unidos impuso a prácticamente el resto del mundo en el 2025: China y Canadá.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.