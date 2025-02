La presidenta Dina Boluarte aprovecha cada oportunidad para decir algo. Cualquier cosa.

Unas declaraciones tapan a las otras y así pretende eludir los temas esenciales o taparlos.

El 29 de enero acudió a la Fiscalía de la Nación. Se acogió a su derecho al silencio. No dijo nada sobre el caso del ‘cofre’ presidencial, sobre la fuga de Vladimir Cerrón y la visita de la presidenta a una playa del sur.

El 30 habló de los extraterrestres. Habló del crecimiento económico e hizo una pregunta. “Entonces, ¿a quiénes debemos atribuirles los resultados? A los que trabajamos. ¿O acaso los extraterrestres están dirigiendo los destinos del país?”.

La estabilidad del sol se produce a pesar de su gobierno. El gasto público y el desorden fiscal son resultado de su gestión, y no de los extraterrestres.

No nos debemos distraer, sin embargo, del hecho esencial: la presidenta no colabora con la justicia. No quiere decir a dónde fue en el vehículo presidencial.

Después de su silencio en la Fiscalía de la Nación, dijo que el sistema de justicia peruano da “vergüenza”. Obviamente causó la respuesta de varios altos magistrados de ese sistema.

No nos debe distraer esa nueva discusión del hecho esencial: la presidenta no quiso declarar en la Fiscalía de la Nación sobre su visita a una playa del sur y la fuga de Cerrón.

Ha dicho, también en estos días, que ella se apartó del gobierno de Pedro Castillo porque no la escuchaban. No renunció a la vicepresidencia y con ella se quebró la confianza.

Nada de esto debe distraernos del hecho esencial: la presidenta Boluarte guardó silencio en la Fiscalía de la Nación.

“Si vacan a Pedro Castillo, yo me voy con él”, dijo la actual mandataria el 7 de diciembre del 2022. Según Henry Shimabukuro, exasesor presidencial, Boluarte “le lloró” a Aníbal Torres para que no la sacaran del Gabinete.

Parece que es mentira, entonces, la versión que acaba de dar sobre su apartamiento del cargo de ministra. No tenemos la verdad completa sobre su renuncia, pero sí que Castillo y Torres le agradecieron “por los servicios prestados a la Nación” (RS 283-2022 PCM).

Nada de esto debe distraernos, sin embargo, del hecho esencial: Boluarte guarda silencio sobre la fuga de Vladimir Cerrón y el uso del vehículo presidencial. Evade, tapa y miente; carece de vocación por la verdad.