En el Semáforo de este martes 21 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, buenas noticias para el tenis peruano: habrá otro Challenger este 2025. Segundo, el peligro para las mascotitas en los parques. Finalmente, el gasto poco eficiente en el Ministerio del Interior.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢HABRÁ UN CHALLENGER MÁS

Además del Lima Challenger 2 planificado para la semana del 3 de noviembre, la ATP recientemente decidió otorgarle a nuestra capital la localía para ser sede de otro torneo Challenger. La razón se debe a que este estaba pauteado para jugarse en Guayaquil, pero, debido a diferentes medidas de seguridad, se optó por cambiar de sede de último momento. El torneo será la semana del 27 de octubre en el club Los Inkas. Una gran noticia para seguir desarrollando el tenis en nuestro país.

🔴INSEGURIDAD PARA LAS MASCOTAS

Estas últimas semanas, el caso de envenenamiento de perritos en San Isidro causó conmoción. Sin embargo, no se trata de un hecho aislado, ya que, tras una investigación de El Comercio, se determinó que 105 perros y 10 gatos fueron envenenados entre mayo del 2024 y octubre del 2025 en ocho distritos. Esta situación ha encendido las alarmas de especialistas, voceros de la defensa de los derechos de los animales y las municipalidades, que han expresado sus esfuerzos en prevención y fiscalización para evitar esta problemática.

🔴GASTOS POCO EFICIENTES

En lo que va del año, la ola de homicidios e inseguridad que afecta el país ha ido en aumento; sin embargo, la ejecución del presupuesto asignado a proyectos para combatirla está en niveles mínimos. De enero a la fecha, los recursos previstos para obras dentro del sector Interior subieron de S/833 mlls. a S/939 mlls., de los cuales solo se ha gastado el 19,9% (S/187 mlls.), según el portal de Consulta Amigable del MEF. La poca eficiencia en el gasto se combina con la escasa relevancia que ha tenido la seguridad dentro de los fondos para inversión en el gobierno.