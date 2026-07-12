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Historiadores del futuro

“Esta comunidad cultural se ha convertido en un agente polarizador, en la partera de una polarización de la peor especie, aquella incapaz de reconocer en el rival político algún valor democrático”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    No concuerdo con la mayoría de mis colegas científicos sociales peruanos que aseguran desde ya que el segundo fujimorismo será tan o más autoritario que el primero. Con los historiadores del futuro que pronostican un totalitarismo fascistoide, un régimen de botas y bombas lacrimógenas, con represiones a ciudadanos despojados de sus libertades civiles y de la garantía de los derechos humanos. No estoy de acuerdo con quienes hacen malabares para convencer de que Fuerza Popular ha sido el malévolo titiritero de la inestabilidad política de los últimos diez años, que a pesar de no tener mayoría parlamentaria ha copado todas las instituciones, que ha modificado las reglas electorales a su conveniencia. Estoy en desacuerdo con las etiquetas de “autoritarismo parlamentario”, “pacto mafioso”. Mucho menos con la ridícula hipótesis de los reformólogos de que si no se hubiesen bajado las PASO hoy tendríamos un mejor sistema de partidos.

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