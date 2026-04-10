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Incentivos para el empleo juvenil

“Los incentivos tributarios para la contratación de jóvenes crean tantos empleos como los que destruyen”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    "No es, pues, sensato sacrificar ingresos fiscales para incentivar la contratación de jóvenes". (Fuente: Andina)
    "No es, pues, sensato sacrificar ingresos fiscales para incentivar la contratación de jóvenes". (Fuente: Andina)

    Ser candidato a la presidencia en el Perú es lo más fácil del mundo: todo se resuelve con incentivos tributarios. Trece candidatos, según la revisión de los planes de gobierno hecha por el diario Gestión, prometen algún beneficio tributario para incentivar la contratación de jóvenes. Otros dos ofrecen subsidios sin intermediarios. Primero La Gente, por ejemplo, incorporaría no menos de 37.500 jóvenes a la planilla del Estado. Ya después se verá qué van a hacer y cuánto va a costar. Como quien dice, Primero Metemos A La Gente.

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