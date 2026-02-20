El 75% de jóvenes considera que los empleos ofrecen pocos beneficios y capacitación

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El 42,4% de los jóvenes considera difícil la transición del sistema educativo al mundo del trabajo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La inserción laboral juvenil en el Perú enfrenta una brecha que va más allá de la falta de empleo y que se expresa, sobre todo, en una marcada diferencia de percepciones entre quienes buscan una oportunidad laboral y quienes la ofrecen. Así lo revela el más reciente estudio de Situación Laboral y Aspiraciones de Jóvenes en Lima 2025, desarrollado por encargo de Arcos Dorados Perú, el operador de McDonald’s.

