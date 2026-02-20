El 75% de jóvenes considera que los empleos ofrecen pocos beneficios y capacitación

La inserción laboral juvenil en el Perú enfrenta una brecha que va más allá de la falta de empleo y que se expresa, sobre todo, en una marcada diferencia de percepciones entre quienes buscan una oportunidad laboral y quienes la ofrecen. Así lo revela el más reciente estudio de Situación Laboral y Aspiraciones de Jóvenes en Lima 2025, desarrollado por encargo de Arcos Dorados Perú, el operador de McDonald’s.
MÁS INFORMACIÓN: El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió
Uno de los principales hallazgos del estudio, realizado por el investigador Oswaldo Molina, de la Universidad del Pacífico, junto a Datum Internacional, evidencia una desconexión en la evaluación de la calidad del empleo. Mientras el 75,6% de los jóvenes considera que los trabajos ofrecen pocos beneficios y escasas oportunidades de capacitación, solo el 40% de los empleadores comparte esta percepción. Esta brecha también se refleja en la disponibilidad de oportunidades: el 82% de los jóvenes afirma que existen pocas opciones laborales, frente al 40,6% de los empleadores.
“Este estudio muestra que jóvenes y empleadores están mirando el mercado laboral desde lugares distintos. Mientras los jóvenes valoran el aprendizaje y las oportunidades de crecimiento, las empresas suelen evaluar su oferta desde otros criterios. Cerrar esa brecha será clave para mejorar la calidad del empleo juvenil”, señaló Oswaldo Molina, investigador a cargo del estudio.
Inserción laboral, retención y expectativas de futuro
El análisis también reveló diferencias en la forma en que ambos grupos evalúan el proceso de inserción laboral. El 42,4% de los jóvenes considera difícil la transición del sistema educativo al mundo del trabajo, percepción que no es compartida con la misma intensidad por los empleadores (35,5%), lo que refuerza la necesidad de mayor acompañamiento en las primeras etapas laborales.
PUEDES VER: Gremios advierten que transición no debe alterar el rumbo económico ni generar riesgos fiscales
A ello se suma que el 51% de las empresas reconoce que atraer y retener talento joven es uno de sus principales desafíos, en un contexto donde los jóvenes priorizan entornos con aprendizaje, propósito y bienestar emocional. Finalmente, el informe muestra una brecha en la mirada hacia el futuro: el 77% de los empleadores mantiene una visión optimista sobre el panorama laboral juvenil, frente al 62% de los jóvenes.
“Cerrar las brechas de percepción entre jóvenes y empleadores será clave para fortalecer la calidad del empleo juvenil. Alinear expectativas, mejorar la comunicación y diseñar experiencias laborales que respondan a las nuevas demandas del talento joven permitirá avanzar hacia un mercado laboral más sostenible, inclusivo y orientado al desarrollo profesional”, sostuvo Carlos Silva, jefe de comunicaciones de Arcos Dorados Perú.
Trump anuncia decisión de plataforma china