El 75% de jóvenes considera que los empleos ofrecen pocos beneficios y capacitación

La inserción laboral juvenil en el Perú enfrenta una brecha que va más allá de la falta de empleo y que se expresa, sobre todo, en una marcada diferencia de percepciones entre quienes buscan una oportunidad laboral y quienes la ofrecen. Así lo revela el más reciente estudio de Situación Laboral y Aspiraciones de Jóvenes en Lima 2025, desarrollado por encargo de Arcos Dorados Perú, el operador de McDonald’s.

Uno de los principales hallazgos del estudio, realizado por el investigador Oswaldo Molina, de la Universidad del Pacífico, junto a Datum Internacional, evidencia una desconexión en la evaluación de la calidad del empleo. Mientras el 75,6% de los jóvenes considera que los trabajos ofrecen pocos beneficios y escasas oportunidades de capacitación, solo el 40% de los empleadores comparte esta percepción. Esta brecha también se refleja en la disponibilidad de oportunidades: el 82% de los jóvenes afirma que existen pocas opciones laborales, frente al 40,6% de los empleadores.

“Este estudio muestra que jóvenes y empleadores están mirando el mercado laboral desde lugares distintos. Mientras los jóvenes valoran el aprendizaje y las oportunidades de crecimiento, las empresas suelen evaluar su oferta desde otros criterios. Cerrar esa brecha será clave para mejorar la calidad del empleo juvenil”, señaló Oswaldo Molina, investigador a cargo del estudio.

Inserción laboral, retención y expectativas de futuro

El análisis también reveló diferencias en la forma en que ambos grupos evalúan el proceso de inserción laboral. El 42,4% de los jóvenes considera difícil la transición del sistema educativo al mundo del trabajo, percepción que no es compartida con la misma intensidad por los empleadores (35,5%), lo que refuerza la necesidad de mayor acompañamiento en las primeras etapas laborales.

A ello se suma que el 51% de las empresas reconoce que atraer y retener talento joven es uno de sus principales desafíos, en un contexto donde los jóvenes priorizan entornos con aprendizaje, propósito y bienestar emocional. Finalmente, el informe muestra una brecha en la mirada hacia el futuro: el 77% de los empleadores mantiene una visión optimista sobre el panorama laboral juvenil, frente al 62% de los jóvenes.

“Cerrar las brechas de percepción entre jóvenes y empleadores será clave para fortalecer la calidad del empleo juvenil. Alinear expectativas, mejorar la comunicación y diseñar experiencias laborales que respondan a las nuevas demandas del talento joven permitirá avanzar hacia un mercado laboral más sostenible, inclusivo y orientado al desarrollo profesional”, sostuvo Carlos Silva, jefe de comunicaciones de Arcos Dorados Perú.