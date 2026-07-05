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Keiko, ¡no hay plata!

“Con sus votos, Fuerza Popular ha aprobado leyes populistas que generan gasto al Estado. ¿Por qué está dispuesto a dejarle esta papa caliente a su propio gobierno?”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La pregunta es si el futuro gobierno buscará devolverle al Ministerio de Economía el peso que debe tener". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La pregunta es si el futuro gobierno buscará devolverle al Ministerio de Economía el peso que debe tener". Ilustración: Giovanni Tazza

    A pocos días de asumir las riendas del país el 28 de julio, Keiko Fujimori debería interiorizar las palabras del presidente argentino, Javier Milei: “¡No hay plata!”. Esto, si no quiere que la bomba fiscal de más de S/9.500 millones que este Congreso está a punto de aprobar, con votos fujimoristas, les reviente en la cara a su futuro gobierno y al país entero.

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