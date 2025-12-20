La democracia se construye con el corazón

El fortalecimiento de la democracia no es una abstracción teórica; es el motor indispensable para el desarrollo correcto y tangible de nuestra nación. Sin embargo, esta premisa cobra un sentido de urgencia distinto y vital cuando se observa desde el interior del país. Como joven arequipeño, mi reciente participación en el evento “Voz Universitaria”, celebrado en el distrito de Surco, no fue solo una visita académica, sino también el combustible que avivó mi vocación política y de servicio.

La oportunidad de entablar un diálogo directo y sin filtros con congresistas, sumada a las capacitaciones del JNE y del equipo periodístico de El Comercio, constituyó una experiencia transformadora. Estas herramientas coadyuvaron a afilar nuestra capacidad de discernimiento, permitiéndonos entender no solo la técnica legislativa, sino las posturas humanas detrás de cada decisión.

No obstante, esta experiencia resalta una realidad ineludible: para quienes venimos de provincias, estas oportunidades suelen ser la excepción y no la regla. Por ello, estos espacios nos hacen crecer. Pero el crecimiento individual es estéril si no se colectiviza.

La política es, en su esencia más pura, pasión por servir. Regreso a Arequipa con la misión de compartir lo aprendido con mis amigos y mi entorno, convencido de que la mejora de nuestra sociedad nace del conocimiento compartido y que, aunque las oportunidades a veces parezcan lejanas, nuestra voluntad de cambio es infinita. Es hora de actuar, porque la democracia se construye con conocimiento y pasión y estamos listos para ser protagonistas.