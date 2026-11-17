En años recientes, se puso de moda en Chile quejarse de la “permisología”. Según los chilenos, hay demasiados trámites burocráticos, y los permisos llegan tarde y se administran de manera impredecible.

La tramitología contribuyó a la desaceleración de la economía chilena y a la frustración ciudadana. Si la regulación burocrática es un problema en el país económicamente más libre de la región, lo es todavía más en el resto de América Latina, continente cuyo mal desempeño en este ámbito se destaca en el ámbito mundial.

La tramitología también representa la idea de que algunos deben tener el derecho de decidir por los demás sobre un sinnúmero de asuntos de la vida, ya sean económicos, personales o de otra índole. De ese gran tema –el control versus la libertad– se trata el libro publicado esta semana por la Universidad de Chicago y escrito por la reconocida historiadora económica Deirdre McCloskey: “La igualdad de permisos” (“Equality of Permission”).

El libro es relevante no solo para los países pobres, sino también para los ricos, que, para la autora, se han acercado demasiado hacia el modelo de control, y especialmente ahora que la polarización política está contribuyendo a esa tendencia.

Para McCloskey, organizar una sociedad a base de la igualdad de permisos quiere decir que toda persona tiene el mismo trato bajo la ley y la misma libertad de perseguir su proyecto de vida sin restricciones arbitrarias y sin que haya privilegios que favorezcan a ciertas personas o grupos. En numerosos libros anteriores, McCloskey ha mostrado que esa fórmula ética produjo la explosión de riqueza experimentada por el mundo en los últimos 250 años.

En su libro nuevo, McCloskey dice que tratar a los individuos como adultos libres e iguales, y no como si fueran niños del papá Estado, es un ideal al que el mundo debe volver. Además, es suficiente para lograr la riqueza, la dignidad y la igualdad que verdaderamente importa. Por eso, ella rechaza dar al Estado poder que vaya más allá.

McCloskey dice, por ejemplo, que la igualdad de resultados o de oportunidades no es práctica. Conseguir los mismos resultados para todos solo se puede hacer en grupos pequeños, como en las familias o entre amigos, y aun así no siempre es fácil. Una vez que se pasa a grupos extensos, tal fin igualitario desincentiva la generación de riqueza y requiere un Estado violatorio de los derechos de algunos.

Tampoco es posible la igualdad de oportunidades en una sociedad grande, por semejantes razones. Además, no hay suficiente dinero en el mundo —que se le tendría que extraer a la gente— para intentar igualar a los demás. “Si quieres ayudar a los pobres, ayuda a tu vecino pobre o a tu primo pobre”, dice McCloskey. Insiste en que la igualdad de permisos es lo que, en la práctica, logra una mejora en la igualdad material.

McCloskey también critica la llamada economía del comportamiento, o el estudio de cómo los factores psicológicos influyen en las decisiones económicas, muchas veces de manera aparentemente irracional. Pero McCloskey dice que siempre se ha sabido que las personas cometen muchos errores en la vida, y cuando se mezcla ese conocimiento con la política –con regulaciones que “empujan” a la gente a comportarse “mejor”–, el resultado es un estatismo nocivo.

Los expertos de la economía del comportamiento, que se eximen de analizar sus propios sesgos, dicen que los factores psicológicos tienen un impacto importante en toda la economía. McCloskey dice que no presentan evidencia. Nombra, además, 108 imperfecciones en el mercado que los economistas han identificado en los últimos dos siglos para ejercer mayor control sobre la gente. Mientras tanto, dice McCloskey, la misma economía ha multiplicado el ingreso per cápita por 30. La igualdad de McCloskey ofrece un camino ético y práctico.