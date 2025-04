Hay tres vías para contrarrestar los desastrosos aranceles recíprocos –que no tienen nada de recíproco– que impuso Donald Trump al mundo la semana pasada: a través de la presión política por los partidarios del presidente que están sufriendo los efectos económicos, por el Congreso que le puede reducir al presidente la autoridad de manejar la política comercial, y a través de las cortes.

Que las tres vías las están intentando algunos conservadores estadounidenses es muestra de un creciente descontento dentro de ese movimiento respecto de los aranceles.

El impacto más inmediato vendría de la presión política y económica. Los aranceles de Trump representan una enorme alza de impuestos y establecen el más elevado proteccionismo arancelario en más de 100 años. Los mercados globales se están derrumbando, los financistas que apoyaron al presidente están perdiendo enormes cantidades de riqueza y se espera una caída económica que golpeará la base política de Trump.

Algunos conservadores recién se están dando cuenta de lo que los liberales ya sabían: Trump no busca negociar con otros países para llegar a un mundo de comercio más libre; busca crear un país y un mundo más cerrado. El senador Republicano Ted Cruz, fiel seguidor del presidente, se ha puesto nervioso. Dijo que, si los aranceles en Estados Unidos y el mundo son altos después 30 o más días, sería un resultado “terrible”.

Por semejantes razones, el analista comercial de la conservadora Heritage Foundation, Andrew Hale, está alarmado. Dijo que los aranceles bien podrán producir una recesión, inflación alta, victorias electorales para los Demócratas, una guerra entre los conservadores, y el potencial de descarrilar toda la agenda de Trump.

Es llamativo que esa crítica venga de Heritage. El grupo en años recientes se ha transformado en el centro de pensamiento más cercano a Trump y su nacionalismo económico. El año pasado publicó un ensayo a favor del proteccionismo escrito por Peter Navarro, el ahora asesor comercial de Trump. La guerra entre los conservadores parece estar empezando dentro Heritage, cuyo presidente sigue siendo un defensor de los nuevos aranceles.

En el Senado, cuatro republicanos votaron con los demócratas en contra del uso de la declaración de emergencia en el que el presidente se apoyó para imponer aranceles contra Canadá. El senador republicano Chuck Grassley también presentó un proyecto de ley que requeriría que el Congreso apruebe aranceles propuestos por el presidente dentro de un período determinado de tiempo. Por ahora, ambas iniciativas tienen baja probabilidad de ser consideradas en la Cámara de Representantes, pero dan indicios del descontento en el mundo conservador.

¿Son constitucionales las medidas de Trump para erigir barreras comerciales tan extensas? Un grupo sin fines de lucro que se concentra en derechos civiles y litiga casos de interés público dice que no. El New Civil Liberties Alliance, financiado por conservadores, está liderando un juicio contra el gobierno y argumenta que la ley de poderes económicos de emergencia en la que se apoyó Trump para imponer aranceles a China no le da al presidente tal autoridad. Esa ley solo se ha usado para tomar medidas muy enfocadas como sanciones y nunca se ha usado para imponer aranceles.

Dice el grupo que el poder de imponer aranceles generalizados le corresponde al Congreso bajo la Constitución. Los argumentos legales del grupo son sólidos y también son relevantes para los aranceles “recíprocos” de Trump. En todo caso, otro grupo semejante, el Liberty Justice Center, está preparando otro juicio contra el gobierno precisamente sobre esos aranceles más extensos.

No hay una rebelión conservadora contra Trump, pero la realidad económica está animando una incipiente ofensiva política y legal contra sus aranceles que puede hacer recordar a los demás conservadores algunos principios básicos de la tradición conservadora.