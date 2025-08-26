En el Semáforo de este martes 26 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el gran momento de Ignacio Buse en el US Open. Segundo, más Escuelas Bicentenario para el país. Por último, Daniel Maurate defiende a Santiváñez.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢LA TRIBUNA DE IGNACIO BUSE

El domingo, nuestra primera raqueta nacional Ignacio Buse hizo su debut en un torneo de Grand Slam en el US Open. Más allá del resultado –que fue favorable para su oponente–, este partido significó un enorme aprendizaje para ‘Nachito’ y una gran ventana de exposición para el tenis peruano: Ignacio jugó en el estadio de tenis más grande del mundo, frente a 23.000 personas, contra un top 10 (que era local), y aun así supo hacer un buen partido. Todo lo obtenido es positivo y de aquí solo vendrán cosas buenas para él.

🟢MÁS ESCUELAS BICENTENARIO

El Ministerio de Educación oficializó este domingo el lanzamiento del segundo paquete de Escuelas Bicentenario, conformado por 17 nuevas instituciones educativas que se suman a las 75 que culminarán su entrega este año. Con ello, el proyecto alcanzará un total de 92 colegios modernos en 18 regiones y beneficiará a más de 140.000 estudiantes de manera directa y también con un impacto proyectado en 60.000 escolares en los próximos seis años.

🔴DEFIENDE A SANTIVÁÑEZ

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, defendió el nombramiento de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y pidió ver su trabajo en dicho sector antes de cuestionar su desempeño. Señaló que no se puede prejuzgar e invocó a mirar el trabajo que Santiváñez pueda realizar como titular del Minjus antes de criticarlo o cuestionarlo. “Ahora corresponde apoyarlo y ver su trabajo, básicamente”, expresó.