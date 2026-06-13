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Lo que el Perú puede aprender de la salud digital catalana

“El próximo gobierno debería asumir la salud digital como una reforma estructural”.

    Aníbal Velásquez
    Por

    Epidemiólogo y exministro de Salud

    avelasquez@comercio.com.pe

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Regresé de Barcelona con una convicción más firme: la salud digital ya no es una promesa de futuro; es una transformación en curso que está cambiando la forma en que los sistemas de salud atienden, deciden y cuidan a sus pacientes.

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