Los indecisos

“El votante indeciso es crítico por experiencia, su rechazo nace de la desconfianza”.

    Urpi Torrado
    es CEO de Datum Internacional

    "La indecisión aparece como una forma de protección frente a un sistema que ha decepcionado una y otra vez". Ilustración: Giovanni Tazza
    Como señala el editorial de El Comercio publicado el lunes pasado, el proceso electoral peruano se encuentra, hoy más que nunca, en manos de los indecisos. El 42,5% de ciudadanos que declara que votará en blanco, nulo o que aún no sabe por quién votar constituye un nivel históricamente alto. En un escenario de voto fragmentado y candidaturas con bajos niveles de adhesión, serán ellos quienes terminen inclinando la balanza. Por ello, entender quiénes son, cómo piensan y qué sienten resulta clave para interpretar el rumbo de la elección.

