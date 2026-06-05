El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

¿Cómo los indecisos decidirán su voto este domingo?

Este domingo 7 se realizará la segunda vuelta presidencial. Franco Olcese y César Campos dan sus perspectivas sobre el resultado.

    ¿Qué definirá el voto de los indecisos?

    Franco Olcese

    LEER ARTÍCULO
    Franco Olcese

    El reto de la definición

    César Campos

    LEER ARTÍCULO
    César Campos
    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    A pocos días de la segunda vuelta, cerca de una cuarta parte de los electores aún no tenía definido su voto. Ese dato puede parecer sorprendente en una elección tan polarizada, pero no lo es tanto si se mira con cuidado quiénes son muchos de esos indecisos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo: