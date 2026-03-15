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Los juicios de Cerrón

“Creo que Cerrón debiera entregarse y pelear en el juzgado la suspensión de su medida preventiva en tanto se lo investiga minuciosamente. ¿Pero enfrentó o no a una justicia politizada?”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

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    "¿Avalaría el TC el desacato de una sentencia bajo el supuesto de que es inicua?". Ilustración: Composición GEC
    "¿Avalaría el TC el desacato de una sentencia bajo el supuesto de que es inicua?". Ilustración: Composición GEC

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.