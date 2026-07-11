El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Más ambición y claridad

“Keiko Fujimori tiene que explicar claramente la necesidad de las reformas de segunda generación para que la opinión pública la apoye”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Keiko Fujimori no podrá cumplir sus principales promesas si no reconstruye la capacidad del Estado de ejecutar obras y brindar servicios eficientes. Eso debe comenzar desde el primer día con los equipos de transferencia, que no deben limitarse a hacer un diagnóstico de cada sector para ver por dónde empezar. Deben ser más ambiciosos: identificar gastos y programas inútiles o redundantes o que no corresponden a un Estado subsidiario, a fin de generar ahorros que se van a necesitar para financiar necesidades urgentes y muy costosas como los trabajos de prevención de El Niño, la compra de equipos y tecnología para la PNP, las unidades de flagrancia, la construcción inmediata de cárceles, la formalización de mineros informales para no tener que renovar el Reinfo y el plan de 100 días para el sur del Perú.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.