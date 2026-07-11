El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Una teología nacida en el sur

“En sociedades fragmentadas como la nuestra, las iglesias pueden optar por competir entre ellas o construir causas comunes”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Durante milenios la religión ha dado un esquema de pensamiento que determina lo bueno y lo malo, y con ello se ha constituido en uno de los más eficientes medios de control social". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Durante milenios la religión ha dado un esquema de pensamiento que determina lo bueno y lo malo, y con ello se ha constituido en uno de los más eficientes medios de control social". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Durante siglos, América Latina recibió doctrinas, modelos educativos y formas de interpretar la fe elaboradas lejos de sus conflictos. El Centro Ecuménico de Servicios a la Evangelización y Educación Popular (por sus siglas, CESEEP) propone invertir esa dirección. Es decir, no mirar la realidad latinoamericana desde una teología importada, sino pensar la fe desde la experiencia concreta de quienes enfrentan pobreza, desigualdad, exclusión y violencia.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.