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Medir no es explicar

“Reducir toda anemia a desnutrición o falta de hierro ignora que sus causas son diversas”.

    Ernesto Bustamante
    Por

    Excongresista de la República

    ebustamante@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00

    La cifra de anemia infantil en el Altiplano peruano suele presentarse como una realidad clínica inequívoca: 60%. No lo es. En la altura, su interpretación es compleja. Una hemoglobina baja permite clasificar anemia, pero no identifica su causa. Confundir anemia con deficiencia de hierro (ferropenia) puede conducir a políticas mal enfocadas.

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