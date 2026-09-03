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¿Proempresa o promercado?

“Una economía sana no resulta de garantizar la permanencia de quienes dominan, sino de permitir que la competencia genere valor y beneficie al ciudadano”.

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    "Más que preguntarnos si la banca está 'demasiado concentrada' o si los bancos 'ganan demasiado', preguntémonos si existen condiciones razonables para competir contra quienes ya están dentro". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Más que preguntarnos si la banca está 'demasiado concentrada' o si los bancos 'ganan demasiado', preguntémonos si existen condiciones razonables para competir contra quienes ya están dentro". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Quienes creemos en la economía social de mercado —el modelo consagrado por nuestra Constitución— defendemos la inversión privada, la propiedad y la libertad de empresa, como pilares del desarrollo. Pero defender la empresa privada no es necesariamente defender el libre mercado. Defenderlo exige que otras empresas puedan entrar y competir. La competencia beneficia al consumidor —con mejores precios, calidad e innovación— y obliga a ser más eficientes para crear valor.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.