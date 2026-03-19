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¡Revisa tu candidato, pe!

“La información dejó de ser un privilegio para convertirse en algo portable, simple y, sobre todo, compartible en tiempo real”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    "'Revisa tu candidato' [...] busca algo bastante simple de decir y complejo de ejecutar: que votemos mejor y con información". Ilustración: El Comercio
    "'Revisa tu candidato' [...] busca algo bastante simple de decir y complejo de ejecutar: que votemos mejor y con información". Ilustración: El Comercio

    Hay decisiones trascendentales en la vida, que a veces castigamos con la pereza. Y en el Perú, votar suele ser una de ellas. Y no necesariamente porque no importe, sino porque procrastinamos el momento de decidir.

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