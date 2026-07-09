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Ser “inteligente” en tiempos de la IA

“Durante siglos, educar significó ordenar el acceso a información escasa. Hoy la IA produce resúmenes, ensayos, códigos y explicaciones en segundos”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Imagen generada con IA)
    (Imagen generada con IA)

    La escena merece abrir cualquier conversación universitaria sobre inteligencia artificial (IA): en una entrevista con Bloomberg, Jensen Huang, fundador de Nvidia -una de las empresas líderes en el desarrollo de la IAG actualmente-, definió a una persona inteligente no como alguien que tiene la respuesta correcta a problemas, sino como alguien capaz de adelantarse a las situaciones y, claro está, también a los problemas. ¿Quién es inteligente, entonces, en tiempos de la IA?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.