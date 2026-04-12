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Tronco torcido

“Como bien lo ilustra la metáfora: un tronco torcido, ya endurecido con el tiempo, difícilmente puede enderezarse sin quebrarse”.

    Pamela Alcázar
    Por

    Escritora y especialista en Relaciones Internacionales

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Desde 2016 hasta el presente año, el Perú ha tenido más de siete presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y el recientemente destituido José Jerí, quien estuvo no más de cinco meses en el cargo. El Congreso peruano, amparándose en interpretaciones legales sobre “incapacidad moral”, ha recurrido de manera reiterada a mecanismos de destitución presidencial, convirtiéndose así en el principal actor en la interrupción de los mandatos presidenciales en este periodo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.