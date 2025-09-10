En el Semáforo de este miércoles 10 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. En primer lugar, el equipo peruano jugará la Copa Davis este viernes y sábado, transmitido por TV Perú. Segundo, un incendio en Cotahuasi, Arequipa, afecta más de 200 hectáreas desde el 5 de setiembre. Finalmente, se registraron 1.396 atenciones por ideación suicida en 2025, tercera causa de emergencias en salud mental.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢LA COPA DAVIS VUELVE A TVPERÚ

Este viernes y sábado, el equipo de tenis peruano jugará la Copa Davis en el Club Lawn Tennis. Ante la rápida venta casi total de entradas, muchos se preguntaban si el torneo sería transmitido o televisado. Buenas noticias: este año será transmitido por el canal TV Perú, en señal abierta. Esto permitirá que mucha más gente pueda seguir de cerca los partidos y ser parte de la hinchada que tanto necesitamos para esta serie. Los partidos serán el viernes desde las 4 p.m. y el sábado desde las 2 p.m.

🔴COTAHUASI EN LLAMAS

Desde el viernes 5 de setiembre, un incendio forestal en el distrito de Cotahuasi, región Arequipa, se mantiene activo y causa alerta en toda la población. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y el gobierno regional se encuentran en la zona coordinando acciones para apagar las llamas. Según el COER, el fuego viene afectando al momento más de 200 hectáreas de pastos naturales en el distrito de la provincia de La Unión.

🔴LA CRISIS DE LA SALUD MENTAL EN EL PERÚ

A pocos días del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi revelan un panorama alarmante: la ideación suicida se ha convertido en la tercera causa de atenciones en su Departamento de Emergencias. En lo que va del 2025, se han registrado 1.396 atenciones por pensamientos suicidas y cerca de 500 por intentos de suicidio, una situación que refleja la magnitud de la crisis de salud mental en el país.