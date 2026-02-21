El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Y la compra de aviones?

“De optar el gobierno por alguno de los aviones europeos, el francés o el sueco, habría que considerar el reto estratégico que supone acercarnos a una OTAN europeísta que pretende asumir mayor independencia”.

    Andrés Gómez de la Torre Rotta
    Por

    Exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Aviones de combate de la FAP.
    Aviones de combate de la FAP.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    El costo invisible detrás del éxito académico
    Voz Universitaria

    El costo invisible detrás del éxito académico

    El acceso tecnológico como deber social
    Voz Universitaria

    El acceso tecnológico como deber social

    ¿Dónde quedó la vivienda de interés social?
    Voz Universitaria

    ¿Dónde quedó la vivienda de interés social?

    ¿Y la compra de aviones?
    Columnistas

    ¿Y la compra de aviones?