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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Mendacidad y soberbia

Los principales ingredientes de la crisis en el gobierno los aportó Balcázar.

    Editorial El Comercio
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    En momentos en que el país atraviesa una grave crisis de confianza institucional y de incertidumbre por los resultados de la primera vuelta electoral, el presidente José María Balcázar ha contribuido a agravar el clima de zozobra. Dos ministros de Estado, Carlos Francisco Díaz Dañino (Defensa) y Hugo de Zela (Relaciones Exteriores), presentaron sus renuncias ayer. No son los primeros cambios en el Gabinete en el poco tiempo que Balcázar lleva al frente del Ejecutivo, pero sí los más graves, por las circunstancias en que se producen y por lo que los renunciantes señalan en las cartas con las que comunicaron su decisión.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.