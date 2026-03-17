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Tan cerca y tan lejos

A solo días de la primera vuelta, más de un tercio de los peruanos no ha pensado en su voto.

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    Las nuevas reglas del Congreso bicameral cambiarán la forma de votar y de calcular la representación parlamentaria. Foto: JNE.
    Las nuevas reglas del Congreso bicameral cambiarán la forma de votar y de calcular la representación parlamentaria. Foto: JNE.

    La llamada “desafección” política de los peruanos, traducida en el escaso interés que nuestros compatriotas manifiestan con relación al proceso electoral en marcha, se confirma encuesta tras encuesta. A pesar de que falta menos de un mes para que debamos acudir a las urnas, la disminución del “no sabe/no opina” y “no votaré por ningún candidato” en tales sondeos es marginal y, concretamente, el último de ellos, realizado por Datum para América Televisión, trae un dato inquietante: 34% de los consultados declara que “no ha pensado en nada” a propósito de la decisión que tendrá que tomar el 12 de abril. Adicionalmente, un 24% señala que “está pensando” a quién ofrecer su respaldo “entre algunas opciones”. Las noticias alarmantes no terminan ahí. Un 53% de los encuestados confiesa que no conoce el símbolo o logo del partido o alianza por el que quisiera votar…

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