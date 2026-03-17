Tan cerca y tan lejos

La llamada “desafección” política de los peruanos, traducida en el escaso interés que nuestros compatriotas manifiestan con relación al proceso electoral en marcha, se confirma encuesta tras encuesta. A pesar de que falta menos de un mes para que debamos acudir a las urnas, la disminución del “no sabe/no opina” y “no votaré por ningún candidato” en tales sondeos es marginal y, concretamente, el último de ellos, realizado por Datum para América Televisión, trae un dato inquietante: 34% de los consultados declara que “no ha pensado en nada” a propósito de la decisión que tendrá que tomar el 12 de abril. Adicionalmente, un 24% señala que “está pensando” a quién ofrecer su respaldo “entre algunas opciones”. Las noticias alarmantes no terminan ahí. Un 53% de los encuestados confiesa que no conoce el símbolo o logo del partido o alianza por el que quisiera votar…

Las razones de ese desinterés han sido ya analizadas hasta el cansancio y constituyen, desde luego, motivo de preocupación. Pero a tan pocas semanas de acudir a las urnas, hay problemas cuya atención es más urgente. A saber, que, a raíz del bajo nivel de información de los electores sobre cómo ejercer su derecho ciudadano en la fecha ya indicada, la dimensión del voto viciado involuntariamente sea esta vez mucho mayor que en las otras ocasiones y que, por otra parte, los apoyos ofrecidos a desgano y sin conocimiento de lo que los postulantes que se beneficiarán con ellos plantean se traduzcan en breve lapso en insatisfacción.

Para enfrentar este cuadro, se necesita por supuesto que las autoridades electorales y las propias organizaciones políticas que compiten en estos comicios contribuyan en la ilustración de los ciudadanos antes de la concurrencia a las ánforas. Pero también les toca a estos informarse de manera individual y particular sobre los destinos del respaldo que se disponen a endosar. Para ello, cuentan con los debates entre candidatos que se producirán en los siguientes días y semanas; y también con foros como el auspiciado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que se realizará hoy en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias y en el que intervendrán más de 20 aspirantes presidenciales. En realidad, pues, no existen excusas para que, estando tan cerca de la jornada electoral, tantos peruanos se mantengan tan lejos de la alta responsabilidad que los concierne.