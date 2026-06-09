Seis millones de razones para indignarse

En una elección que definirá el rumbo del país por los próximos cinco años, que seis millones de peruanos hayan decidido no votar es, sencillamente, inaceptable. No es una cifra más: es una declaración colectiva de indiferencia, casi una señal de que el destino común no importa. Y si esa cifra ya resulta inquietante en el ámbito nacional, lo es aún más cuando se mira de cerca lo ocurrido en ciertos distritos de Lima. En Miraflores, el ausentismo superó el 29%; en San Isidro, pasó del 28%. Cifras similares se registraron en Surco (27,3%), Ate (29,5%), Barranco (26,5%) y Lince (27,3%).

Es verdad que en los padrones de esos distritos figuran ciudadanos que residen en el exterior por razones de estudio o de trabajo o personas de avanzada edad. Pero, descontados esos factores, todo apunta a que cerca de la cuarta parte de los votantes que allí radican sencillamente no fue a sufragar. En distritos con mayores recursos y mayor acceso a información, la indignación que genera ese dato es aún mayor.

El ausentismo es siempre un factor relevante en cualquier elección. En esta, lo es de manera especial. Los candidatos que disputan el balotaje, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se encuentran, a estas alturas del conteo oficial de la ONPE, en un empate técnico separado por apenas algunos miles de votos. Cuando todo se decide por tan poco, todo voto importa, y todo voto no emitido también.

Frente a dos propuestas de gobierno diametralmente opuestas, resulta inverosímil que tantos peruanos no tuvieran una posición asumida o consideraran que su participación era prescindible. La ironía es que muchos de quienes no acudieron a las urnas son los que más reclaman ante la ineptitud de las autoridades. Se indignan ante un estado de cosas de cuya gestación decidieron sustraerse. Lloran sobre leche que contribuyeron a derramar.

El ausentismo no es neutralidad: es una elección, y como toda elección, tiene consecuencias. Cuando el conteo oficial culmine y se proclamen los resultados, quienes optaron por quedarse en casa sabrán que la historia –y el país– no los absuelve de su indiferencia.