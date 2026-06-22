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Pacífico a la derecha

Las elecciones colombianas de ayer parecen confirmar un mapa alineado a la derecha de este lado de Sudamérica.

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    El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella saluda luego de conocer el conteo preliminar que le da la victoria en la segunda vuelta. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
    El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella saluda luego de conocer el conteo preliminar que le da la victoria en la segunda vuelta. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).

    A las pocas horas de cerradas las mesas de votación, la registraduría nacional colombiana ya tenía un preconteo a más del 99%. Si bien todavía quedan pendientes los resultados finales, todo parece indicar que Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, será el próximo presidente de Colombia. El margen habría sido estrecho: aproximadamente 48,7% para Iván Cepeda, candidato de izquierda respaldado por el actual presidente Gustavo Petro, contra 49,7% para De la Espriella.

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