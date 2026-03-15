El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Después la pienso

Los planes de gobierno no incluyen propuestas sistemáticas de combate a la minería ilegal, y quizá no se trata de un simple descuido.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA
    Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA

    En este Diario hemos venido advirtiendo desde hace varios meses sobre la infiltración de la minería ilegal en el proceso electoral de abril. Hemos alertado respecto de candidatos con conexiones directas en el sector, partidos que abogan por la extensión indefinida del Reinfo, y en general sobre el entramado de intereses que se vienen tejiendo progresivamente entre la política nacional y la explotación de oro ilegal.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.