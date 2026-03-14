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Resumen

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Se trata del Partido Morado, Somos Perú, APRA, Fuerza y Libertad, Perú Acción e Integridad Democrática. Ningún partido propone una solución integral para la minería ilegal. En inseguridad ciudadana, pocas propuestas articulan un conjunto de medidas para prevenir y perseguir el delito.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.