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Otro despropósito

Solicitar una pensión vitalicia como expresidente es un desatino más de Balcázar.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    El presidente José María Balcázar seguirá siendo procesado por presunta apropiación ilícita. (Foto: Presidencia)
    El presidente José María Balcázar seguirá siendo procesado por presunta apropiación ilícita. (Foto: Presidencia)
    / BRAIAN REYNA GUERRERO

    El congresista José Balcázar accedió a la presidencia a consecuencia de la vacancia de las tres personas que lo antecedieron en el cargo: Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. Y lo hizo en tanto titular del Legislativo, para terminar un período de apenas cinco meses, mientras se desarrollaba el proceso electoral de este año. Su tarea, como se sabe, se reducía a asegurar que esas elecciones se cumplieran de manera limpia y que la vida institucional del país siguiera adelante sin sobresaltos hasta la llegada del siguiente mandatario. Algo que nunca debió olvidar. Pero, como ha resultado obvio, él no estaba ni está dispuesto a dejar pasar la ocasión sin gozar de las mieles del poder mientras pueda. Una circunstancia que lo ha llevado a incurrir en una serie de despropósitos que recordamos aquí hace apenas unos días.

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