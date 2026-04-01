El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Un prófugo con trato preferencial

Un irregular trámite de su recurso al TC y la complicidad vergonzosa del defensor del Pueblo que fue su abogado demuestran que Vladimir Cerrón sigue buscando cómo eludir la justicia.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El Poder Judicial evaluará este 26 de noviembre si mantiene o modifica la prisión preventiva que pesa sobre Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Foto:
    El Poder Judicial evaluará este 26 de noviembre si mantiene o modifica la prisión preventiva que pesa sobre Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Foto:

    El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón lleva 908 días prófugo de la justicia, sin acatar la prisión preventiva que pesa en su contra por presunto lavado de activos y crimen organizado por un caso de aportes ilícitos a Perú Libre. Esta semana, el Poder Judicial renovó la orden de ubicación y captura en su contra, lo que frustra, por ahora, su intento de anular la prisión preventiva. La verdadera batalla, sin embargo, se libra en el Tribunal Constitucional (TC), y lo que ocurre allí merece una particular atención.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.