El presidente estadounidense Woodrow Wilson no tiene la intención de presentarse por tercera vez a la candidatura presidencial. Nuestros lectores conocen largamente el importante papel que ha desempeñado Wilson durante la reciente guerra y cómo su gran popularidad en Europa no era la misma que en su país donde el Congreso no aprobó el Tratado de Versalles en el cual tuvo una intensa participación. Por otra parte, la salud de Wilson ha sufrido grave deterioro. Su esposa y su médico no han podido impedir que trascienda la fragilidad física y anímica del político.

H.L.M.