Hace poco un corresponsal de El Comercio en París le preguntó a Francisco García Calderón qué opinaba sobre la tesis de José Santos Chocano en defensa de las tiranías. Nos respondió: “La defensa de la tiranía me parece, cuando menos, inactual. Asistimos en América [...] al acabamiento de las tiranías. Ecuador y Colombia después de los Alfaro y de Reyes tienen gobiernos constitucionales. En el Perú no necesitamos dictaduras. Necesitamos gobernantes honestos, que no sean prepotentes y que no sean regeneradores ni restauradores”.

H.L.M.