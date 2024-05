Por fin la República de Nicaragua erigirá un monumento al más alto poeta de estos tiempos. No era posible que en su patria Rubén Darío no tuviera un homenaje hace ya mucho tiempo ganado. Sobre el particular se convocó una comisión que finalmente ha elegido el croquis ganador. En el monumento se vería al poeta vistiendo amplia túnica de nobles pliegues, coronado de laureles y acariciado por la Poesía, contemplando una góndola con deidades, Cupido y las musas, seguida por los “Cisnes Unánimes, en el Lago de Azur”. H.L.M.