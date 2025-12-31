A pedido de innumerables radioaficionados, la estación de broadcasting OAX de Lima va a silenciar esta noche a fin de permitir a los radioaficionados peruanos gozar de las audiciones especiales que, con motivo del fin de año, trasmiten hoy las poderosas broadcasting norteamericanas. Asimismo, el señor Ralph Ricci, jefe del Servicio Radiotelegráfico, ha comunicado oficialmente a la Peruvian Broadcasting Co. que el servicio de su dirección también se propone hacer lo posible para que la estación de San Cristóbal deje de trabajar.