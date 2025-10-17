1925: Campeonato universitario de ‘foot-ball’

El partido de hoy: Escuela de Ingenieros versus Facultad de Letras, una de las semifinales del campeonato. Podemos asegurar, sin hipérbole, que será uno de los más lúcidos de cuantos se han realizado en el curso del campeonato. Vislumbramos un encuentro muy reñido. El cuadro de ingenieros se ha revelado, al vencer al respetable equipo de ciencias, como un contendor peligroso. Es un conjunto homogéneo, parejo. El ‘team’ de la Facultad de Letras, por su parte, tiene fundadas pretensiones para clasificarse campeón: ostenta en sus filas a algunos jugadores de primera línea.