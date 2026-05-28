Resumen

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El tipo de cambio viene de cerrar la jornada anterior en S/3,4200 con un retroceso de 60 puntos. (Foto: AFP)
El tipo de cambio viene de cerrar la jornada anterior en S/3,4200 con un retroceso de 60 puntos. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar para este jueves 28 de mayo cerró en S/3,415, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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