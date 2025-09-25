La comisión encargada de la construcción del Hospital del Niño informa que ya se ha escogido el terreno adecuado para la obra y el financiamiento también está asegurado. Se acepta la propuesta de construcción presentada por la Compañía de Obras Públicas, por ser la única que reúne los requisitos exigidos en las bases técnicas. Oportunamente tendrá que hacerse todo lo relacionado con la compra de mobiliario, laboratorios, aparato de rayos X y aquellos enseres propios de los nosocomios. Lima espera ansiosamente esta obra. H.L.M.