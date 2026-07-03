1926: Atlético Chalaco y Lima Cricket

Rafael León, el conocido jugador del Atlético Chalaco, nos informa acerca del ‘match’ de ‘football’ que hoy se jugará en el ‘field’ del Lima Cricket F.B.C. entre el equipo B de su club y otro del club inglés propietario del campo deportivo. Rafael nos dice que jugarán varios de los antiguos elementos que defendieron los colores del club porteño, como Pedro Ureta, Juan Leva y Telmo Carbajo, quienes desean evidenciar que siguen en actividad pese a los lustros que llevan figurando en los campos deportivos. Augusto Wiesse, entusiasta ‘sportman’ local, ha donado una hermosa copa.

Rafael León, el conocido jugador del Atlético Chalaco, nos informa acerca del ‘match’ de ‘football’ que hoy se jugará en el ‘field’ del Lima Cricket F.B.C. entre el equipo B de su club y otro del club inglés propietario del campo deportivo. Rafael nos dice que jugarán varios de los antiguos elementos que defendieron los colores del club porteño, como Pedro Ureta, Juan Leva y Telmo Carbajo, quienes desean evidenciar que siguen en actividad pese a los lustros que llevan figurando en los campos deportivos. Augusto Wiesse, entusiasta ‘sportman’ local, ha donado una hermosa copa.