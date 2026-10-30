1926: Avería en un submarino peruano

La información llega desde New London. El submarino peruano que sufrió un desperfecto frente a esta costa, habiéndose quemado las chumaceras de dos máquinas, llegó la tarde de hoy impulsado por sus motores y convoyado por un guardacostas y un destroyer. El comandante Monge del R-l y Alzamora del R-2 aseguran que ninguno de los submarinos envió señales de socorro cuando se presentó el desperfecto en la máquina del R-2. El comandante Alzamora manifestó que ninguno de los tripulantes del R-2 sufrió nada ni el buque estuvo en peligro en ningún momento, habiéndola pasado todos cómoda y traquilamente a bordo desde que partieron.

La información llega desde New London. El submarino peruano que sufrió un desperfecto frente a esta costa, habiéndose quemado las chumaceras de dos máquinas, llegó la tarde de hoy impulsado por sus motores y convoyado por un guardacostas y un destroyer. El comandante Monge del R-l y Alzamora del R-2 aseguran que ninguno de los submarinos envió señales de socorro cuando se presentó el desperfecto en la máquina del R-2. El comandante Alzamora manifestó que ninguno de los tripulantes del R-2 sufrió nada ni el buque estuvo en peligro en ningún momento, habiéndola pasado todos cómoda y traquilamente a bordo desde que partieron.