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1926: Avería en un submarino peruano

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    La información llega desde New London. El submarino peruano que sufrió un desperfecto frente a esta costa, habiéndose quemado las chumaceras de dos máquinas, llegó la tarde de hoy impulsado por sus motores y convoyado por un guardacostas y un destroyer. El comandante Monge del R-l y Alzamora del R-2 aseguran que ninguno de los submarinos envió señales de socorro cuando se presentó el desperfecto en la máquina del R-2. El comandante Alzamora manifestó que ninguno de los tripulantes del R-2 sufrió nada ni el buque estuvo en peligro en ningún momento, habiéndola pasado todos cómoda y traquilamente a bordo desde que partieron.

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    Merlín IA

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