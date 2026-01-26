El profesor Einstein defendió su teoría de la relatividad contra los ataques suscitados por los experimentos de Miller en el observatorio del monte Wilson. Declaró que, aunque se habían preparado los experimentos con sumo cuidado y paciencia, sin escatimar gastos, siempre las diferencias de temperatura dentro del espacio durante los ensayos fueron fuentes de errores. Einstein insistió en afirmar que los resultados de la mayoría de los ensayos realizados en todo el mundo refutan las conclusiones a las que se llegó en Estados Unidos.