1926: El pasaje de los escolares en el tranvía

A El Comercio llegó una carta de padres de familia manifestando lo siguiente: las Empresas Eléctricas hicieron una concesión a los colegiales para que paguen medio pasaje, pero ocurre que los conductores alegan ignorar la disposición y obligan a los niños a pagar pasaje entero o los hacen bajar del carro. Si se da la queja a los inspectores, dicen que será algún conductor nuevo; si se lleva la queja hasta las empresas, responden que no se entienden con los padres de los niños, sino con la Dirección de Enseñanza. Esta última debe informar qué debe hacerse para que los niños puedan aprovechar la concesión.

A El Comercio llegó una carta de padres de familia manifestando lo siguiente: las Empresas Eléctricas hicieron una concesión a los colegiales para que paguen medio pasaje, pero ocurre que los conductores alegan ignorar la disposición y obligan a los niños a pagar pasaje entero o los hacen bajar del carro. Si se da la queja a los inspectores, dicen que será algún conductor nuevo; si se lleva la queja hasta las empresas, responden que no se entienden con los padres de los niños, sino con la Dirección de Enseñanza. Esta última debe informar qué debe hacerse para que los niños puedan aprovechar la concesión.