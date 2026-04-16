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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Un grave accidente en San Isidro

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Al final del pintoresco Olivar de San Isidro, que se está urbanizando activamente, se halla en obra un centro deportivo a cargo de ingleses y norteamericanos que se denominará Country Club, cerca del cual se instalará un confortable hotel. En estas obras se emplean numerosas personas que prestan sus servicios como capataces y obreros. Ayer, después de las faenas, un camión con empleados de esa obra que venía hacia la capital, utilizando la pista del lugar denominado Orrantia, se estrelló contra un ómnibus. El accidente dejó un fallecido y dos heridos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.