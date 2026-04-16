1926: Un grave accidente en San Isidro

Al final del pintoresco Olivar de San Isidro, que se está urbanizando activamente, se halla en obra un centro deportivo a cargo de ingleses y norteamericanos que se denominará Country Club, cerca del cual se instalará un confortable hotel. En estas obras se emplean numerosas personas que prestan sus servicios como capataces y obreros. Ayer, después de las faenas, un camión con empleados de esa obra que venía hacia la capital, utilizando la pista del lugar denominado Orrantia, se estrelló contra un ómnibus. El accidente dejó un fallecido y dos heridos.

Al final del pintoresco Olivar de San Isidro, que se está urbanizando activamente, se halla en obra un centro deportivo a cargo de ingleses y norteamericanos que se denominará Country Club, cerca del cual se instalará un confortable hotel. En estas obras se emplean numerosas personas que prestan sus servicios como capataces y obreros. Ayer, después de las faenas, un camión con empleados de esa obra que venía hacia la capital, utilizando la pista del lugar denominado Orrantia, se estrelló contra un ómnibus. El accidente dejó un fallecido y dos heridos.